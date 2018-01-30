"Екатеринбурггаз" ищет владельцев 700 запертых квартирСегодня в 12:35
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Чтобы проверить газовое оборудование.
На конец 2017 года в перечне квартир и частных домов, куда специалисты АО "Екатеринбурггаз" не смогли попасть для проведения планового технического обслуживания газового оборудования, числились 668 квартир и 110 частных домовладений. Их список размещен на сайте предприятия.
В январе 2018 года розыск собственников недоступных квартир и домов продолжился, на несколько адресов газовикам удалось попасть. Всем остальным рекомендуется связаться с сотрудниками "Екатеринбурггаза" для назначения даты техобслуживания газовых приборов. В ближайшее время информация о нарушителях газовой безопасности будет передана в прокуратуру и Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.
Согласно российскому законодательству, за недопуск на техобслуживание и уклонение от заключения соответствующего договора предусмотрена административная ответственность в размере от 1 до 2 тысяч рублей. За повторное правонарушение гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей – от 10 до 30 тысяч рублей.
Проблема недопуска специалистов для проверки газовых приборов актуальна не только для Екатеринбурга, с аналогичными трудностями ежедневно сталкиваются газовики по всей стране. Практика показывает, что происшествия зачастую случаются в тех квартирах, где продолжительное время не проводилось техническое обслуживание газового оборудования. Нарушители, либо самовольно установившие плиту или водонагреватель, либо отключившие автоматику безопасности, намеренно не пускают газовиков в свое жилище. А в случае ЧП последствия этого халатного поведения коснутся абсолютно всех жителей дома. Один из показательных примеров – захламленная квартира на улице Малышева, 116, куда газовики почти два года не могли попасть для плановой проверки, ее пришлось "штурмовать" всем миром.
АО "Екатеринбурггаз" в очередной раз призывает потребителей газа к ответственности в части обеспечения специалистам доступа для проверки газового оборудования в обозначенный день. Графики техобслуживания заранее направляются в управляющие компании, объявления о дате и времени ТО размещаются на подъездах жилых домов. С графиком техобслуживания на текущий месяц, а также на текущую неделю можно ознакомиться на сайте "Екатеринбурггаза".
Подать заявку на вызов слесаря можно онлайн, на сайте ekgas.ru. Форму заявки можно найти на главной странице сайта и левом боковом рубрикаторе в разделе "Для физических лиц".
Контакты для связи:
ПУ-1 обслуживает Ленинский, Октябрьский и Чкаловский районы: телефон диспетчера 272-39-04, телефон службы домовых сетей 272-39-05 (06), e-mail: pu1@ekgas.ru
ПУ-2 обслуживает Верх-Исетский и Кировский районы: телефон диспетчера 272-39-29, телефон службы домовых сетей 272-39-24 (27), e-mail: pu2@ekgas.ru
ПУ-3 обслуживает Железнодорожный и Орджоникидзевский районы: телефон диспетчера 272-39-39, телефон службы домовых сетей 272-39-83 (45), e-mail: pu3@ekgas.ru
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