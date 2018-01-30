Бортпроводница сломала палец 2-летней свердловчанкеСегодня в 13:17
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Дверью тележки для ланч-боксов.
Екатеринбургская семья взыскала с авиакомпании "Россия" 30 тысяч рублей за травму, полученной их дочерью. Родители настаивали на миллионной компенсации морального вреда.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда, двухлетняя девочка вместе с родителями и бабушкой в мае 2017 года летела на отдых в Турцию. Во время перелета бортпроводница защемила девочке мизинец правой руки дверью тележки, когда собирала использованные ланч-боксы. По прилету у ребенка диагностировали перелом пальца.
Отец девочки обратился в Кировский районный суд уральской столицы и потребовал взыскать с авиакомпании моральный вред в размере одного миллиона рублей, но суд урезал заявленную сумму до 30 тысяч рублей. Также в пользу истца был взыскан штраф в размере 15 тысяч рублей.
Не согласившись с решением суда, ответчик и истец подали апелляционные жалобы в Свердловский облсуд, но тот оставил решение без изменения.
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