Дверью тележки для ланч-боксов.



Екатеринбургская семья взыскала с авиакомпании "Россия" 30 тысяч рублей за травму, полученной их дочерью. Родители настаивали на миллионной компенсации морального вреда.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда, двухлетняя девочка вместе с родителями и бабушкой в мае 2017 года летела на отдых в Турцию. Во время перелета бортпроводница защемила девочке мизинец правой руки дверью тележки, когда собирала использованные ланч-боксы. По прилету у ребенка диагностировали перелом пальца.

Отец девочки обратился в Кировский районный суд уральской столицы и потребовал взыскать с авиакомпании моральный вред в размере одного миллиона рублей, но суд урезал заявленную сумму до 30 тысяч рублей. Также в пользу истца был взыскан штраф в размере 15 тысяч рублей.

Не согласившись с решением суда, ответчик и истец подали апелляционные жалобы в Свердловский облсуд, но тот оставил решение без изменения.