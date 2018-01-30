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Первоклашки из новостроек Екатеринбурга "попадут" в школы только летомСегодня в 13:14

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Из-за отсутствия прописки.

Екатеринбуржцы, проживающие в новостройках, смогут подать документы для записи детей в первый класс только после 1 июля. Ждать придется жильцам недавно сданных домов, которым еще не присвоен официальный адрес, сообщила "Уралинформбюро" глава горобраза Екатерина Сибирцева.

Сейчас сервис записи тестируется на портале госуслуг. Как добавили представители "Ростелекома", на сайт добавляются все зарегистрированные новые улицы и дома города.

Горожане с действующей пропиской могут подать документы в ближайшие школы с 1 февраля. С 1 июля на оставшиеся места будут принимать людей без прописки на закрепленных за школой участках.

Записать ребенка в школу можно через портал госулуг, в городских и областных МФЦ и в самих школах.

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