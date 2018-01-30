Из-за незащищенности.

В восьми школах Нижнесергинского района отсутствует канал передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел или в ситуационные центры "Службы 112". Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.

"В соответствии с действующим законодательством для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях образования на первом этаже должны быть предусмотрены помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственную охрану) или в ситуационные центры "Службы 112", - пояснили в ведомстве.

Чтобы обязать учебные заведения устранить нарушения, прокуратура подала иск в райсуд.

Проверка безопасности в учебных заведениях Среднего Урала проходит после ряда резонансных нападений на школы. В результате инцидентов, произошедших в январе в Перми и Улан-Удэ, пострадали 19 человек, возбуждено несколько уголовных дел, задержаны пятеро подростков.

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