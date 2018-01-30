Мэрия Екатеринбурга оставила пустую строку в бюллетеняхСегодня в 14:41
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Голосования за общественные пространства.
Жители Екатеринбурга, голосуя за проекты благоустройства общественных пространств, смогут предложить свои варианты городских территорий. Об этом заявил в программе "Открытая студия. Екатеринбург" заместитель главы горадминистрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.
По словам вице-мэра, такая возможность предусмотрена наличием свободной графы в опросных листах. Эти листы в начале февраля появятся на площадках пяти торговых центров Екатеринбурга, где разместятся ящики для голосования по восьми знаковым территориям, предложенным для последующего благоустройства.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", пункты для сбора предложений горожан будут организованы с 5 по 9 февраля в ТЦ "Мегаполис", "Карнавал", "Гринвич", "Глобус" и "Радуга-парк". Параллельно на официальном портале Екатеринбурга стартовал онлайн-опрос по отбору общественных территорий.
В список площадок, предложенных к благоустройству, вошли набережная Исети от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до ЦПКиО, сквер у Оперного театра, береговая линия Городского пруда и реки Ольховки, квартал, ограниченный переулками Банковским, Театральным, площадью 1905 года и улицей Февральской революции, парки имени XXII Партсъезда и Зеленая роща, а также сквер имени Попова.
Кроме того, в свободной графе опросного листа каждый екатеринбуржец сможет вписать любую другую территорию, которая, по его мнению, достойна "апгрейда". Также горожанам представится возможность внести свои предложения по благоустройству набережной Исети на участке от Малышева до Куйбышева — несмотря на то, что дизайн-проект преобразования этой территории уже готов и размещен на официальном портале мэрии.
"Те решения, которые выполнены в дизайн-проекте первого этапа, учитывают природно-ландшафтное положение объекта, — напомнил Аркадий Белышев. — Там будут территории разных видов активности. Мы предполагаем подиумы, выходящие на водную гладь. А сообщество велосипедистов предложило на протяжении всей набережной организовать возможность передвижения на велосипедах. Мы поддерживаем это".
Стоит напомнить, что общественное обсуждение проектов благоустройства, вышедших в финал рейтингового голосования, пройдет 22 февраля. Само же рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий, подлежащих первоочередной реализации, состоится 18 марта 2018 года, в день выборов президента России, непосредственно на избирательных участках.
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