×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Серые" гаджеты сдадут IMEI-кодыСегодня в 15:00

  • Текст

По задумке АКИТ.

IMEI-коды могут стать основой системы регулирования оборота и ввоза в Россию гаджетов. Ее концепцию разработала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), передает "Уралинформбюро".

Предполагается, что будет создано три списка IMEI: белый для легализованных устройств, черный - для украденных или незаконно попавших в страну смартфонов и планшетов, а также серый - для аппаратуры, законность приобретения которой нуждается в подтверждении.

Регистрировать гаджет в базе владелец должен будет сразу же после покупки.

Экспорт в Россию мобильных устройств планируется обложить пошлиной. Без доплаты разрешать ввозить только один гаджет в год, за второй придется выложить 20 долларов, за третий и последующие - по 30.

Предложение АКИТ направлено на рассмотрению главе временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмиле Боковой и министру "Открытого правительства" Михаилу Абызову.

IMEI-кодом снабжены все сотовые телефоны, планшеты, роутеры и сигнализации, для работы которых нужна sim-карта.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Технично»

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×