По задумке АКИТ.

IMEI-коды могут стать основой системы регулирования оборота и ввоза в Россию гаджетов. Ее концепцию разработала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), передает "Уралинформбюро".

Предполагается, что будет создано три списка IMEI: белый для легализованных устройств, черный - для украденных или незаконно попавших в страну смартфонов и планшетов, а также серый - для аппаратуры, законность приобретения которой нуждается в подтверждении.

Регистрировать гаджет в базе владелец должен будет сразу же после покупки.

Экспорт в Россию мобильных устройств планируется обложить пошлиной. Без доплаты разрешать ввозить только один гаджет в год, за второй придется выложить 20 долларов, за третий и последующие - по 30.

Предложение АКИТ направлено на рассмотрению главе временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмиле Боковой и министру "Открытого правительства" Михаилу Абызову.

IMEI-кодом снабжены все сотовые телефоны, планшеты, роутеры и сигнализации, для работы которых нужна sim-карта.