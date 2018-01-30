"Серые" гаджеты сдадут IMEI-кодыСегодня в 15:00
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По задумке АКИТ.
IMEI-коды могут стать основой системы регулирования оборота и ввоза в Россию гаджетов. Ее концепцию разработала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), передает "Уралинформбюро".
Предполагается, что будет создано три списка IMEI: белый для легализованных устройств, черный - для украденных или незаконно попавших в страну смартфонов и планшетов, а также серый - для аппаратуры, законность приобретения которой нуждается в подтверждении.
Регистрировать гаджет в базе владелец должен будет сразу же после покупки.
Экспорт в Россию мобильных устройств планируется обложить пошлиной. Без доплаты разрешать ввозить только один гаджет в год, за второй придется выложить 20 долларов, за третий и последующие - по 30.
Предложение АКИТ направлено на рассмотрению главе временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмиле Боковой и министру "Открытого правительства" Михаилу Абызову.
IMEI-кодом снабжены все сотовые телефоны, планшеты, роутеры и сигнализации, для работы которых нужна sim-карта.
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