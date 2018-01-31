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Сроки перекрытия дорог у "Екатеринбург Арены" перенесли30 января в 16:25

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К радости автомобилистов.

Мэрия Екатеринбурга не будет закрывать с 1 февраля проезд по улицам Пирогова (от Анри Барбюса до Ключевской) и Ключевской (от Мельникова до Пироговой). Ограничения введут позже - с 5 по 10 февраля. Об этом "Уралинформбюро" сообщила председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий горадминистрации Анна Байчибаева.

Ранее указанные участки улиц планировали закрыть для движения транспорта с начала февраля для монтажа временной инфраструктуры к мундиалю.

По этой же причине с 15 февраля будет перекрыт участок улицы Татищева - от Мельникова до Пирогова в сторону центра. Все закрытые для проезда улицы откроют для движения через полгода - после проведения чемпионата мира по футболу.

В июне в Екатеринбурге пройдут четыре игры группового этапа ЧМ-2018. 5 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня – Франции и Перу, 24 июня состоится матч Япония – Сенегал, а 27 числа болельщики увидят встречу Мексики и Швеции.

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