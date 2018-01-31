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Россию и Украину "столкнули лбами" на жеребьевке "Евровидения"30 января в 15:45

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Определяя участников полуфиналов.

Участница "Евровидения-2018" от России Юлия Самойлова выступит на втором полуфинале 10 мая. Ей предстоит перепеть конкурентов из Украины, Австралии, Дании, Норвегии, Молдавии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Нидерландов, Венгрии, Грузии, Мальты, Черногории, Латвии, Польши, Словении и Швеции.

Жеребьевка прошла 29 января в Лиссабоне, передает "Уралинформбюро". Ее результаты размещены на официальном сайте конкурса.

В первом полуфинале 8 мая встретятся исполнители из 19 стран: Албании, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Израиля, Исландии, Литвы, Армении, Австрии, Хорватии, Кипра, Финляндии, Македонии, Греции, Ирландии и Швейцарии.

Право принять "Евровидение-2018" Португалии принес Сальвадор Собрал, ставший победителем в прошлом году. Его исполнение композиции Amar pelos dois было оценено в рекордные 758 баллов.

Российская певица Юлия Самойлова вынуждена была пропустить конкурс, так как власти Украины запретили ей въезд в страну на три года за выступление в Крыму.

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