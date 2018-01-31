Он объединит специалистов ЕРИЦ и "Востока".

1 февраля 2018 года в Ноябрьске начнет работать Центр обслуживания клиентов. Он разместился на базе основного городского офиса ЕРИЦ ЯНАО по улице Советской, 18.

Сейчас в ЕРИЦ жители Ноябрьска получают консультации только по начислениям платы за жилищно-коммунальные услуги. В ЦОКе можно будет решить и вопросы по начислениям за электроэнергию, и по установке, замене или опломбированию приборов учета - как электросчетчиков, так и счетчиков на воду. Там же специалисты разъяснят ситуацию по взысканию долгов за ЖКУ, в том числе, когда дело доходит до ареста банковского счета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток".

"Прежде всего это сделано для удобства горожан. В ЦОКе мы объединяем специалистов ЕРИЦ и сотрудников Энергосбытовой компании "Восток" для того, чтобы люди сразу могли получить максимум информации и им не приходилось бы обращаться с вопросами в три разных офиса, расположенных в разных районах города, - говорит директор филиала ЕРИЦ ЯНАО в Ноябрьске Ирина Полякова. - Сейчас мы оборудуем рабочие места для специалистов Центра и 1 февраля ждем наших первых клиентов".

Консультации для населения в офисах Энергосбытовой компании "Восток" по улице Киевской, 7 и проспекту Мира, 71а с 1 февраля проводиться не будут.