"Восток" перевел жителей Ноябрьска на прямые расчетыСегодня в 09:38
- Текст
С поставщиком ресурсов.
Жители Ноябрьска практически полностью переведены на прямые расчеты за энергоресурсы - плата потребителей за тепло и воду, минуя счета управляющих организаций и ТСЖ, поступает поставщику – АО "Энерго-Газ-Ноябрьск". Агентом ресурсоснабжающей организации является Энергосбытовая компания "Восток", которая отвечает за реализацию коммунальных услуг населению. В 2017 году она в одностороннем порядке начала расторгать договоры поставки с теми управляющими компаниями и товариществами, которые не платили за ресурсы свыше 3 месяцев (124 Постановление правительства, п.30).
"Этот шаг направлен на то, чтобы сократить задолженность перед РСО, - говорит директор Ноябрьского филиала АО "ЭК "Восток" Александр Урюпин. - Когда деньги за ресурсы целевым потоком направляются от потребителей поставщику, перераспределить их на другие статьи невозможно. Кроме того, переход на прямые расчеты позволит увидеть реальную картину с платежами либо неплатежами населения за КУ".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", горожане фактически не заметили переход на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, так как для потребителей никаких финансовых последствий от рокировки не последовало. Единственное, должники ощутили, что работу по взысканию денежных средств за коммунальные услуги "Восток" ведет более целенаправленно и активно, чем УК и ТСЖ.
На сегодня в Ноябрьске осталось девять ТСЖ, у которых нет долгов за ресурсы и которые пока еще сами рассчитываются с поставщиком. Ожидается, что Госдума РФ до 1 февраля 2018 года примет соответствующий закон и однозначно определит прямые финансовые отношения между потребителями и поставщиками энергоресурсов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:00
Том Харди проиграл Ди Каприо тату
"Лео знает все".Сегодня в 16:55
Пятитысячные банкноты "лидируют" по числу подделок на Среднем Урале
На втором месте – тысячные.Сегодня в 16:55
Новый "работник" ММК способен разгрузить 20 вагонов
В час.Сегодня в 16:43
Пермяк перерезал горло двум приятелям из ревности
Его задержали.Сегодня в 16:41
В Кургане на месте вчерашнего ЧП вновь прорвало трубу
Жителям придется вновь посидеть без воды.Сегодня в 16:37
Сотрудники ДПС устроили стрельбу на Уралмаше
При задержании.Сегодня в 16:37
Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев
В ОКР успокаивают.Сегодня в 16:35
Карты североуральских рожениц нашли на полу в прачечной
Главврачу больницы грозит наказание.Сегодня в 16:20
Уральские энергетики начали подготовку к будущей зиме
В сжатые сроки, но по плану.Сегодня в 16:19
Пьяный киргиз избил пенсионерку и пырнул ее ножом
Отказалась дать денег.Сегодня в 16:18
С 1 февраля в Екатеринбурге меняется схема движения на Уктусе
На перекрестке Щербакова – Самолетная.Сегодня в 16:14
Стрелявший у лагеря "Дружба" свердловчанин сел на 8 лет
Облсуд изменил приговор.Сегодня в 16:11
На тюменку завели уголовное дело за выдуманное изнасилование
Она обвиняла знакомого.Сегодня в 16:09
Екатеринбургское метро "продлят" в дни матчей ЧМ
Будет работать дольше.Сегодня в 16:05
Площадку "Эрмитаж-Урал" очистили от старых зданий
Строить начнут в апреле.
Главные новости
- Сегодня в 16:37Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев
- Сегодня в 15:48Мэрия Екатеринбурга пытается "скостить" долг перед подземкой
- Сегодня в 15:44Пайщики "Бухты Квинс" встанут на защиту своего председателя
- Сегодня в 15:16Малоснежная зима оставит Средний Урал без воды и хлеба
- Сегодня в 14:26Пермяка будут судить за надругательство над пятью детьми
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.