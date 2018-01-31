С поставщиком ресурсов.

Жители Ноябрьска практически полностью переведены на прямые расчеты за энергоресурсы - плата потребителей за тепло и воду, минуя счета управляющих организаций и ТСЖ, поступает поставщику – АО "Энерго-Газ-Ноябрьск". Агентом ресурсоснабжающей организации является Энергосбытовая компания "Восток", которая отвечает за реализацию коммунальных услуг населению. В 2017 году она в одностороннем порядке начала расторгать договоры поставки с теми управляющими компаниями и товариществами, которые не платили за ресурсы свыше 3 месяцев (124 Постановление правительства, п.30).

"Этот шаг направлен на то, чтобы сократить задолженность перед РСО, - говорит директор Ноябрьского филиала АО "ЭК "Восток" Александр Урюпин. - Когда деньги за ресурсы целевым потоком направляются от потребителей поставщику, перераспределить их на другие статьи невозможно. Кроме того, переход на прямые расчеты позволит увидеть реальную картину с платежами либо неплатежами населения за КУ".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", горожане фактически не заметили переход на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, так как для потребителей никаких финансовых последствий от рокировки не последовало. Единственное, должники ощутили, что работу по взысканию денежных средств за коммунальные услуги "Восток" ведет более целенаправленно и активно, чем УК и ТСЖ.

На сегодня в Ноябрьске осталось девять ТСЖ, у которых нет долгов за ресурсы и которые пока еще сами рассчитываются с поставщиком. Ожидается, что Госдума РФ до 1 февраля 2018 года примет соответствующий закон и однозначно определит прямые финансовые отношения между потребителями и поставщиками энергоресурсов.