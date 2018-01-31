В 2019-2021 годах.

Продление действия закона "Об областном материнском (семейном) капитале" рассмотрят депутаты свердловского Заксобрания на первом заседании в наступившем году. Предполагается, что на выплаты в 2019-2021 годах из регионального бюджета будет выделено порядка 2,4 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

Инициатором продления государственной поддержки семей, имеющих детей, ранее выступил президент РФ Владимир Путин. На рассмотрение свердловского Заксобрания соответствующий документ внес губернатор Евгений Куйвашев.

Получила поддержку идея и в рядах народных избранников. "Всецело поддерживаю данную инициативу. А учитывая последние данные о снижении рождаемости в России и, в частности, в УрФО на 10-11%, полагаю, что эти меры поддержки должны действовать бессрочно", - отметил зампред комитета Заксобрания по соцполитике Евгений Зяблицев.

По мнению депутата, также необходимо максимально расширить перечень вариантов использования средств материнского капитала – чтобы семьи имели возможность улучшить условия жизни по как можно большему количеству направлений.

В предыдущей версии областной закон о материнском капитале прекратит действие 31 декабря 2018 года. Вопрос о продлении его действия будет рассмотрен 20 февраля.