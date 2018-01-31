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Свердловский министр ЖКХ рассказал студентам о зарплатах директоров УК30 января в 17:42

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И обсудил возможности трудоустройства.

Министр энергетики и ЖКХ Среднего Урала Николай Смирнов обсудил со студентами свердловских колледжей актуальные коммунальные вопросы и перспективы трудоустройства на рынке ЖКХ. Речь об этом шла на первом открытом уроке в рамках партийного проекта ЕР "Школа грамотного потребителя".

Темой встречи 30 января стало "Прошлое, настоящее и будущее ЖКХ", сообщил "Уралинформбюро" региональный координатор партпроекта Сергей Полыганов.

"В зале было порядка 450 студентов - учащиеся колледжей Свердловской области, те ребята, которые обучаются по направлению жилищно-коммунального хозяйства. Встреча прошла в форме диалога. Ребята задавали министру много вопросов: какая зарплата в управляющих компаниях и как туда устроиться, на какие деньги директора УК покупают авто за 6 миллионов рублей, как обстоят дела с работой в том или ином муниципалитете. Получилась живая интересная дискуссия: студенты задавали острые вопросы, а Николай Борисович открыто на них отвечал", - рассказал Сергей Полыганов.

Он добавил, что подобные встречи будут продолжаться. Следующий открытый урок пройдет в феврале и будет посвящен "Надзору и контролю в жилищно-коммунальном хозяйстве". С лекцией выступит директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов.

Свердловская область стала первым российским регионом, где стартовали открытые уроки для студентов колледжей. По словам Сергея Полыганова, в Москве позитивно оценили опыт свердловчан – возможно, в скором будущем подобные мероприятия пройдут и в других российских регионах.

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