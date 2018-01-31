В Оренбуржье.

В оренбургском селе Воронцовка после ремонта распахнул двери дом-музей и одновременно клуб имени Владимира Высоцкого. Привести здание в порядок помогла Нефтяная компания "Новый Поток" (up-stream дивизион ГК "Новый Поток").

В торжественной церемонии открытия, приуроченной к 80-летию актера, приняли участие губернатор Оренбургской области Юрий Берг, глава Бузулукского района Николай Бантюков и президент НК "Новый Поток" Александр Белов.

Клуб и музей расположились в здании, куда в годы Великой Отечественной войны приехал в эвакуацию из Москвы трехлетний Владимир Высоцкий с матерью. Прожив в Оренбуржье три года, они вернулись в столицу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, на средства НК "Новый Поток" в клубе был проведен капитальный ремонт. В здании организована библиотека, музейная комната и зрительный зал. На входе в музей установлена мемориальная доска.

Губернатор Оренбургской области Ю.Берг выразил признательность New Stream Group за участие в социально значимом проекте региона, а глава Бузулукского района Н.Бантюков вручил президенту нефтяной компании Александру Белову благодарственное письмо "За значительный вклад в социально-экономическое развитие Бузулукского района".

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.