×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


НК "Новый Поток" помогла отремонтировать дом-музей Высоцкого30 января в 16:59

  • Текст

В Оренбуржье.

В оренбургском селе Воронцовка после ремонта распахнул двери дом-музей и одновременно клуб имени Владимира Высоцкого. Привести здание в порядок помогла Нефтяная компания "Новый Поток" (up-stream дивизион ГК "Новый Поток").

В торжественной церемонии открытия, приуроченной к 80-летию актера, приняли участие губернатор Оренбургской области Юрий Берг, глава Бузулукского района Николай Бантюков и президент НК "Новый Поток" Александр Белов.

Клуб и музей расположились в здании, куда в годы Великой Отечественной войны приехал в эвакуацию из Москвы трехлетний Владимир Высоцкий с матерью. Прожив в Оренбуржье три года, они вернулись в столицу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, на средства НК "Новый Поток" в клубе был проведен капитальный ремонт. В здании организована библиотека, музейная комната и зрительный зал. На входе в музей установлена мемориальная доска.

Губернатор Оренбургской области Ю.Берг выразил признательность New Stream Group за участие в социально значимом проекте региона, а глава Бузулукского района Н.Бантюков вручил президенту нефтяной компании Александру Белову благодарственное письмо "За значительный вклад в социально-экономическое развитие Бузулукского района".

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×