Безопасность школьников оценили в 100 миллиардов рублей30 января в 17:18
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Столько денег необходимо на охрану.
На специализированную охрану российских школ требуется 101 миллиард рублей. Данные на заседании в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре озвучила замминистра образования РФ Татьяна Синюгина. По ее словам, это сейчас самый больной вопрос для регионов, пишут "Известия".
О необходимости специализированной охраны в школах власти страны задумались после череды нападений на российские учебные заведения. В январе атаки пережили школы в Перми и Улан-Удэ. Пострадали 19 человек, возбуждено несколько уголовных дел, задержаны пятеро подростков.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в школах Среднего Урала прошли прокурорские проверки соблюдения законодательства о безопасности и антитеррористической защищенности. В частности, выяснилось, что в восьми учебных заведениях Нижнесергинского района отсутствует канал передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел или в ситуационные центры "Службы 112". Для устранения нарушений подан иск в суд.
Стоит отметить, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, усиливающее меры по обеспечению безопасности детей.
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