На Урал пришел грипп30 января в 17:31
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Пока безопасно на Юге и в Зауралье.
В регионах Уральского федерального округа специалисты зафиксировали циркуляцию вирусов гриппа. Эпидемия по гриппу еще не объявлена, но рост сезонных заболеваний зафиксирован во всех субъектах, передает "Уралинформбюро"
Так, по данным региональных управлений Роспотребнадзора, в Югре и Тюменской области санврачи обнаружили вирусы групп В и А ("свиного гриппа"). На Среднем Урале – пока только группы В. На Ямале и в Прикамье, напротив, – только группы А. В Челябинской и Курганской областях случаев заражения гриппом пока не зарегистрировано.
Стоит отметить, что количество заражений ОРВИ растет преимущественно за счет детей до 17 лет.
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