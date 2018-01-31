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Любителям жирной пищи грозит рак толстой кишки30 января в 18:36

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Доказано на грызунах.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доказали связь между диетой с высоким содержанием холестерина и злокачественными новообразованиями в толстой кишке. Скорость роста опухоли увеличивается более чем в 100 раз. Описание эксперимента опубликовано в журнале Cell Stem Cell, передает "Уралинформбюро".

Одну группу грызунов ученые посадили на "холестериновую" диету, а во вторую собрали тех, у кого организм сам производит больше холестерина. В итоге и у тех, и у других в стволовых клетках слизистой ткани кишечника резко выросла склонность к делению.

Скорее всего, подобная взаимосвязь есть и в организме человека. Ведь давно известно, что избыток в рационе продуктов, повышающих количество холестерина в крови, - красного мяса, жирных молочных продуктов, яиц - увеличивает риск онкозаболеванй толстой кишки.

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