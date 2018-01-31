По решению суда.

Егерю Ихтиандру Шарипову не придется платить из собственного кармана 2,5 миллиона рублей за порчу плодородных земель в Курганской области. 30 января Челябинский областной суд отменил решение суда первой инстанции о взыскании с него многомиллионной компенсации.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", челябинский егерь Ихтиандр Шарипов решил самовольно обустроить убитую дорогу на территории Курганской области, ведущую к охотничьей базе "Коклан". Специалисты зауральского Россельхознадзора, узнав о "новострое", решили, что почве был причинен вред и подали иск в суд. Служители Фемиды согласились с их доводами и обязали егеря выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Шарипов, не согласившись с решением суда, решил обжаловать приговор.

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции стороны заявили ходатайство о заключении мирового соглашения. Рассмотрев его, судья нашла в нем неточности и попросила стороны устранить недочеты до следующего заседания, назначенного на 30 января. Однако после Шарипов не стал подписывать мировое соглашение с зауральским Россельхознадзором, по которому должен был за свой счет произвести рекультивацию земель участка, где была построена дорога. В итоге апелляционная инстанция, рассмотрев дело, отменила решение суда Кунашакского района по взысканию с егеря 2,5 миллиона рублей, сообщили агентству в пресс-службе облсуда.

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