От повторения "пермской резни" школьников спасут уроки психологииСегодня в 08:28
- Текст
Которые введут в учебную программу.
В Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой переданы на рецензирование учебники по психологии с 3-го по 11-й класс. Школьные пособия разработаны Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.
Об этом "Известиям" рассказал генеральный директор центра, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе. По его словам, предмет "психология" могут ввести в школьную программу. Рецензию на учебники планируют получить в феврале, внедрять их будут после оценки Минобра. Для подготовки учителей по специальности также будут разработаны пособия. Кроме того, уже написана программа для курсов повышения квалификации педагогов раз в пять лет.
Тема психологического здоровья школьников встала особенно остро после серии нападений на российские учебные заведения. "Безусловно, то, что произошло в Перми и Бурятии, связано с психическим состоянием нападавших. Но здесь нужно говорить не только о состоянии конкретного человека, но и о ситуации в целом. Воспитание ребенка должно быть системой, а разрыв всегда ведет к печальным последствиям", - подчеркнул Зураб Кекелидзе.
В январе атаки пережили школы в Перми и Улан-Удэ, напоминает "Уралинформбюро". Пострадали 19 человек, возбуждено несколько уголовных дел, задержаны пятеро подростков.
Ранее по теме:
Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:00
Том Харди проиграл Ди Каприо тату
"Лео знает все".Сегодня в 16:55
Пятитысячные банкноты "лидируют" по числу подделок на Среднем Урале
На втором месте – тысячные.Сегодня в 16:55
Новый "работник" ММК способен разгрузить 20 вагонов
В час.Сегодня в 16:43
Пермяк перерезал горло двум приятелям из ревности
Его задержали.Сегодня в 16:41
В Кургане на месте вчерашнего ЧП вновь прорвало трубу
Жителям придется вновь посидеть без воды.Сегодня в 16:37
Сотрудники ДПС устроили стрельбу на Уралмаше
При задержании.Сегодня в 16:37
Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев
В ОКР успокаивают.Сегодня в 16:35
Карты североуральских рожениц нашли на полу в прачечной
Главврачу больницы грозит наказание.Сегодня в 16:20
Уральские энергетики начали подготовку к будущей зиме
В сжатые сроки, но по плану.Сегодня в 16:19
Пьяный киргиз избил пенсионерку и пырнул ее ножом
Отказалась дать денег.Сегодня в 16:18
С 1 февраля в Екатеринбурге меняется схема движения на Уктусе
На перекрестке Щербакова – Самолетная.Сегодня в 16:14
Стрелявший у лагеря "Дружба" свердловчанин сел на 8 лет
Облсуд изменил приговор.Сегодня в 16:11
На тюменку завели уголовное дело за выдуманное изнасилование
Она обвиняла знакомого.Сегодня в 16:09
Екатеринбургское метро "продлят" в дни матчей ЧМ
Будет работать дольше.Сегодня в 16:05
Площадку "Эрмитаж-Урал" очистили от старых зданий
Строить начнут в апреле.
Главные новости
- Сегодня в 16:37Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев
- Сегодня в 15:48Мэрия Екатеринбурга пытается "скостить" долг перед подземкой
- Сегодня в 15:44Пайщики "Бухты Квинс" встанут на защиту своего председателя
- Сегодня в 15:16Малоснежная зима оставит Средний Урал без воды и хлеба
- Сегодня в 14:26Пермяка будут судить за надругательство над пятью детьми
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.