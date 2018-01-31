Которые введут в учебную программу.

В Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой переданы на рецензирование учебники по психологии с 3-го по 11-й класс. Школьные пособия разработаны Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

Об этом "Известиям" рассказал генеральный директор центра, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе. По его словам, предмет "психология" могут ввести в школьную программу. Рецензию на учебники планируют получить в феврале, внедрять их будут после оценки Минобра. Для подготовки учителей по специальности также будут разработаны пособия. Кроме того, уже написана программа для курсов повышения квалификации педагогов раз в пять лет.

Тема психологического здоровья школьников встала особенно остро после серии нападений на российские учебные заведения. "Безусловно, то, что произошло в Перми и Бурятии, связано с психическим состоянием нападавших. Но здесь нужно говорить не только о состоянии конкретного человека, но и о ситуации в целом. Воспитание ребенка должно быть системой, а разрыв всегда ведет к печальным последствиям", - подчеркнул Зураб Кекелидзе.

В январе атаки пережили школы в Перми и Улан-Удэ, напоминает "Уралинформбюро". Пострадали 19 человек, возбуждено несколько уголовных дел, задержаны пятеро подростков.

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