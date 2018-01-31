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В столице Урала члены Общественных палат обсудят "избирательные" проблемыСегодня в 08:57

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Под чутким руководством Валерия Фадеева.

В Екатеринбурге 31 января состоится межрегиональный семинар-совещание под руководством секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеевв. В мероприятии примут участие представители общественных палат, рабочих групп и избирательных комиссий Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, а также Прикамья, Башкортостана и Красноярского края, передает "Уралинформбюро".

Средний Урал на совещании представит первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, председатель региональной Общественной палаты (ОП) Станислав Найбойченко, его зам Владимир Винницкий и заместитель председатель избирательной комиссии области Марина Обрубова.

От Южного Урала в семинаре примут участие заместитель председателя областной ОП Николай Дейнеко, Тюменской области – зампредседателя ОП Тюменской области, член ОП РФ Светлана Ярославова, Зауралья – председатель региональной ОП Михаил Белоусов.

На совещании также выступят председатель ОП Прикамья Дмитрий Красильников и председатель ОП Башкортостана Ольга Панчихина. Во время мероприятия участники обсудят проблемы реализации избирательных прав граждан, а заместитель руководителя рабочей группы Общественной Палаты РФ Максим Григорьев представит собравшимся данные мониторинга, полученные по этому вопросу.

После семинара секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев также встретится со студентами УрФУ.

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