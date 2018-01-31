Домашний.

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что школьники из Карагандинской области заразились гепатитом А на предновогодней дискотеке. По его мнению, один из учеников принес домашний компот, передает "Уралинформбюро".

"Дальше пошел работать фактор контакта уже по заражению. Теперь, чтобы полностью локализовать ситуацию, управление здравоохранения закупило необходимое количество вакцины", – цитирует специалиста телеканал Astana TV.

30 января в регион завезли первую партию вакцины от гепатита А в 2 000 доз. Ожидается, что в области закупят еще около 60 000 "порций" препарата. Лекарство предназначено для учеников трех школы Караганды, Темиртау и Шахтинска, где медики зафиксировали вспышки болезни.

Стоит напомнить,что на 30 января заболевание было подтверждено у 43 жителей Карагандинской области, 31 из которых – дети. Было привито уже более 200 школьников, контактировавших с больными. Остальные до сих пор находятся под ежедневным контролем: инкубационный период гепатита А составляет 35 дней.

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