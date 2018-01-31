Мало друзей, много групп.

Специалисты Центра исследований легитимности и политического протеста составили портрет педофила в соцсетях. Аналитики изучили страницы людей, распространявших в интернете детские интимные фото, в том числе и задержанных злоумышленников. После этого специалисты выделили общие черты, пишут "Известия".

Чаще всего педофил – мужчина старше 27 лет, в соцсетях он состоит в детских группах о мультфильмах, книгах и телепередачах, участвует в онлайн-играх. Обычно у него менее 100 друзей, в основном, школьники. Но дети не знакомы между собой, могут жить в разных городах. У школьных учителей, например, друзья-дети знакомы между собой.

«Портрет потенциального педофила" поможет родителям. Взрослые смогут проверять друзей своих детей в соцсетях. Правоохранительные органы же могут брать под контроль подозрительных пользователей, сообщает "Уралинформбюро".