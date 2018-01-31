В надежде поймать "кровавую" и "голубую" спутницу Земли.

31 января 2018 года жители Земли станут свидетелями уникального космического явления. Одновременно произойдут суперлуние, полное лунное затмение и второе полнолуние за месяц (так называемая "голубая луна"), передает "Уралинформбюро".

Подобные совпадения бывают достаточно редко. Предыдущее было зафиксировано в 1982 году, а следующее астрономы "наметили" на 2037 год.

Стоит отметить, что полностью увидеть лунное затмение, которое начнется в 13.49 по московскому времени, удастся только жителям Дальнего Востока. На остальной территории страны будет еще слишком светло для наблюдения за естественным спутником Земли.

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Опубликовано видео суперлуния