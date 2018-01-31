Выбирая ее среди внедорожников с пробегом.

За 2017 год россияне купили 1,1 миллиона подержанных кроссоверов и внедорожников. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 4,4%, сообщили "Уралинформбюро" в аналитическом агентстве "Автостат".

На протяжении нескольких лет лидером вторичного рынка SUV остается отечественная LADA 4x4. В минувшем году новых хозяев обрели 97,5 тысячи таких автомобилей (-1%). На втором месте - Chevrolet Niva с 69,8 тысячи проданных машин (+3%). Также в первую тройку входит Toyota RAV4, реализация которой составила 38,6 тысячи штук (+1%).

Немного разнятся продажи двух кроссоверов от Nissan – X-Trail и Qashqai - 30,7 тысячи (+8%) и 29,8 тысячи (+12%) машин соответственно.

Также в десятку пользующихся спросом подержанных SUV вошли Honda CR-V (27,5 тысячи авто, -3%), Mitsubishi Outlander (24,9 тысячи машин, +6%), Renault Duster (23,6 тысячи экземпляров, +37%), BMW X5 (21,3 тысячи штук, +2%) и Toyota Land Cruiser (21,2 тысячи автомобилей, +1%).