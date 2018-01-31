После поножовщины в школе Южного Урала нашли многочисленные нарушенияСегодня в 11:44
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Виновных привлекут к ответственности.
Прокуратура Челябинской области проверила школу в Сосновском районе, где в январе этого года девятиклассник пырнул ножам сверстника. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства, в учебном заведении были обнаружены многочисленные нарушения.
В частности, не соблюдались требования антитеррористического, противопожарного и санитарно-эпидемологического законодательства. Как выяснили прокуроры, в школе не было организовано внешнее видеонаблюдение по периметру здания с возможностью последующего хранения записей, ворота учебного заведения не запирались, а эвакуационный выход был заблокирован, что создавало реальную угрозу для жизни детей. Также кухонными работниками не велся журнал бракеража готовой кулинарной продукции и не отбирались суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд.
Кроме того, прокуроры разобрались в причинах кровавой расправы. По мнению надзорного ведомства, конфликт между детьми произошел из-за неправильного поведения потерпевшего, который прежде уже состоял на учете за совершение преступления.
По итогам проверки надзорное ведомство внесло главе Сосновского района представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к ответственности. "Должностные лица образовательной организации не приняли мер по предотвращению конфликта между учениками, а районная комиссия по делам несовершеннолетних не организовала работу по профилактике правонарушений", - заявили в ведомстве.
Стоит отметить, что в январе "кровавые" атаки также пережили школы в Перми и Улан-Удэ. Пострадали 19 человек, возбуждено несколько уголовных дел, задержаны пятеро подростков.
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