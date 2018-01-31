Франция по грузообороту в Кольцово обогнала КитайСегодня в 11:23
- Текст
И Германию.
34% от всех экспортно-импортных операциях аэропорта Кольцово пришлись на Францию, 21% - Германию, 16% – США, 4,5% - Израиль, 3,3%, – Индию и 2,6% – на Китай. По итогам 2017 года грузооборот Кольцовской таможни увеличился на 94% и составил 147 тонн. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.
Лидером импорта и экспорта стала техника и летательные аппараты. В федеральный бюджет перечислено 4,44 миллиарда рублей. В целом, в 2017 году количество участников внешнеэкономической деятельности увеличилось на 7%, а количество деклараций на товары – на 15%.
Почти в два раза выросло и количество международных почтовых отправлений. Через таможню Кольцово за год прошли 43 миллиона посылок интернет-магазинов. В 27 случаях в них обнаружили технику для шпионажа, в двух – наркотические средства. По всем незаконным находкам возбуждены уголовные дела.
Ранее по теме:
Через Кольцово за год прошли 5,4 миллиона пассажиров
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:00
Том Харди проиграл Ди Каприо тату
"Лео знает все".Сегодня в 16:55
Пятитысячные банкноты "лидируют" по числу подделок на Среднем Урале
На втором месте – тысячные.Сегодня в 16:55
Новый "работник" ММК способен разгрузить 20 вагонов
В час.Сегодня в 16:43
Пермяк перерезал горло двум приятелям из ревности
Его задержали.Сегодня в 16:41
В Кургане на месте вчерашнего ЧП вновь прорвало трубу
Жителям придется вновь посидеть без воды.Сегодня в 16:37
Сотрудники ДПС устроили стрельбу на Уралмаше
При задержании.Сегодня в 16:37
Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев
В ОКР успокаивают.Сегодня в 16:35
Карты североуральских рожениц нашли на полу в прачечной
Главврачу больницы грозит наказание.Сегодня в 16:20
Уральские энергетики начали подготовку к будущей зиме
В сжатые сроки, но по плану.Сегодня в 16:19
Пьяный киргиз избил пенсионерку и пырнул ее ножом
Отказалась дать денег.Сегодня в 16:18
С 1 февраля в Екатеринбурге меняется схема движения на Уктусе
На перекрестке Щербакова – Самолетная.Сегодня в 16:14
Стрелявший у лагеря "Дружба" свердловчанин сел на 8 лет
Облсуд изменил приговор.Сегодня в 16:11
На тюменку завели уголовное дело за выдуманное изнасилование
Она обвиняла знакомого.Сегодня в 16:09
Екатеринбургское метро "продлят" в дни матчей ЧМ
Будет работать дольше.Сегодня в 16:05
Площадку "Эрмитаж-Урал" очистили от старых зданий
Строить начнут в апреле.
Главные новости
- Сегодня в 16:37Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев
- Сегодня в 15:48Мэрия Екатеринбурга пытается "скостить" долг перед подземкой
- Сегодня в 15:44Пайщики "Бухты Квинс" встанут на защиту своего председателя
- Сегодня в 15:16Малоснежная зима оставит Средний Урал без воды и хлеба
- Сегодня в 14:26Пермяка будут судить за надругательство над пятью детьми
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.