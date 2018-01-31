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Франция по грузообороту в Кольцово обогнала КитайСегодня в 11:23

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И Германию.

34% от всех экспортно-импортных операциях аэропорта Кольцово пришлись на Францию, 21% - Германию, 16% – США, 4,5% - Израиль, 3,3%, – Индию и 2,6% – на Китай. По итогам 2017 года грузооборот Кольцовской таможни увеличился на 94% и составил 147 тонн. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Лидером импорта и экспорта стала техника и летательные аппараты. В федеральный бюджет перечислено 4,44 миллиарда рублей. В целом, в 2017 году количество участников внешнеэкономической деятельности увеличилось на 7%, а количество деклараций на товары – на 15%.

Почти в два раза выросло и количество международных почтовых отправлений. Через таможню Кольцово за год прошли 43 миллиона посылок интернет-магазинов. В 27 случаях в них обнаружили технику для шпионажа, в двух – наркотические средства. По всем незаконным находкам возбуждены уголовные дела.

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