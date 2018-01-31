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Пострадавшую в Грузии челябинку доставят домой без помощи властей Сегодня в 12:08

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У женщины нет страховки.

Министерство здравоохранения и власти Челябинской области не будут организовывать транспортировку туристки, пострадавшей в Грузии. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Специальную медицинскую помощь ей оказывать тоже не планируют:

"Травмы, которые женщина получила, требуют только находиться в покое и восстанавливаться. Специализированная помощь ей не требуется", – сообщили в ведомстве.

Транспортировать девушку родственникам придется своими силами. Недавно врачи дали добро на поездку, написала сестра пострадавшей. "29.01 сделали рентген на дому и приходил травматолог. кости таза на своих местах, главное чтоб они так и срослись, необходимо соблюдать постельный режим ещё 3-5 недель (т.е. вставать и садиться запрещено), транспортировку в Магнитогорск только в лежачем положении можно планировать на 6-8 февраля, при условии перевозки на спец.вакуумном матрасе", – написала девушка на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Девушка из Магнитогорска сорвалась с 20-метровой скалы в начале января. Туристка получила множественные переломы. Но у нее не было страховки. Поэтому на лечение и транспортировку родственники объявили сбор денег в социальных сетях.

Ранее по теме:
Туристка из Магнитогорска сорвалась со скалы в Грузии

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