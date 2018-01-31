Вернув в массовые квартиры "антресоли".

Сразу в нескольких проектах жилых домов екатеринбургской компании "Атомстройкомплекс", возведение которых запланировано на 2018 год, появились квартиры со вторым светом или так называемыми "антресолями". Например, необычные планировки есть в новом жилом доме в микрорайоне Краснолесье.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе застройщика, особенность ремейка "ячейки типа F" – увеличенная до 4,5-5 метров высота потолка. Это позволяет запроектировать в части квартиры второй уровень (чаще всего это одна комната). Жилье со вторым светом и "антресолью" эффектно, позволяет создать необычный дизайн и интересные функциональные решения. Комната на втором уровне может стать кабинетом, мастерской или спальней. При стандартной площади, характерной для массового сегмента, такие квартиры высоко ценятся покупателями и воспринимаются как "богемные".

"Потенциал второго света архитекторы заметили давно. Еще в 30-е годы прошлого века с помощью этого решения архитектор Моисей Гинзбург сумел создать пример ультракомпактных, но комфортных для жизни квартир (знаменитая ячейка типа F) площадью около 30 метров, в которых не ощущалась теснота. Сегодня второй свет применяется в квартирах с любым числом комнат – как для компактных "однушек", так и для семейных двух- и трехкомнатных квартир. Мы разработали типовое решение, позволяющее отводить под "антресоли" пространство технического этажа, которое ранее оставалось незадействованным, и тем самым разнообразить планировочную линейку", - рассказывает директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина.

Квартиры с "антресолями" проектируются не во всех домах, а только в тех, которые имеют улучшенные видовые характеристики – из окон их верхних этажей открывается вид на лес или город, подчеркнула она.

В первом проекте застройщика, где появятся ремейки "ячейки типа F", окна будут выходить на юго-западный лесопарк.

Стоит отметить, что помимо "антресолей" в массовых квартирах от "Атомстройкомлекса" стали появляться террасы, хозяйственные помещения, встроенные лоджии и другие нестандартные планировочные решения.