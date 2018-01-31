"Атомстройкомплекс" сделал ремейк знаменитой "ячейки типа F"Сегодня в 14:05
- Текст
Вернув в массовые квартиры "антресоли".
Сразу в нескольких проектах жилых домов екатеринбургской компании "Атомстройкомплекс", возведение которых запланировано на 2018 год, появились квартиры со вторым светом или так называемыми "антресолями". Например, необычные планировки есть в новом жилом доме в микрорайоне Краснолесье.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе застройщика, особенность ремейка "ячейки типа F" – увеличенная до 4,5-5 метров высота потолка. Это позволяет запроектировать в части квартиры второй уровень (чаще всего это одна комната). Жилье со вторым светом и "антресолью" эффектно, позволяет создать необычный дизайн и интересные функциональные решения. Комната на втором уровне может стать кабинетом, мастерской или спальней. При стандартной площади, характерной для массового сегмента, такие квартиры высоко ценятся покупателями и воспринимаются как "богемные".
"Потенциал второго света архитекторы заметили давно. Еще в 30-е годы прошлого века с помощью этого решения архитектор Моисей Гинзбург сумел создать пример ультракомпактных, но комфортных для жизни квартир (знаменитая ячейка типа F) площадью около 30 метров, в которых не ощущалась теснота. Сегодня второй свет применяется в квартирах с любым числом комнат – как для компактных "однушек", так и для семейных двух- и трехкомнатных квартир. Мы разработали типовое решение, позволяющее отводить под "антресоли" пространство технического этажа, которое ранее оставалось незадействованным, и тем самым разнообразить планировочную линейку", - рассказывает директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина.
Квартиры с "антресолями" проектируются не во всех домах, а только в тех, которые имеют улучшенные видовые характеристики – из окон их верхних этажей открывается вид на лес или город, подчеркнула она.
В первом проекте застройщика, где появятся ремейки "ячейки типа F", окна будут выходить на юго-западный лесопарк.
Стоит отметить, что помимо "антресолей" в массовых квартирах от "Атомстройкомлекса" стали появляться террасы, хозяйственные помещения, встроенные лоджии и другие нестандартные планировочные решения.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:00
Том Харди проиграл Ди Каприо тату
"Лео знает все".Сегодня в 16:55
Пятитысячные банкноты "лидируют" по числу подделок на Среднем Урале
На втором месте – тысячные.Сегодня в 16:55
Новый "работник" ММК способен разгрузить 20 вагонов
В час.Сегодня в 16:43
Пермяк перерезал горло двум приятелям из ревности
Его задержали.Сегодня в 16:41
В Кургане на месте вчерашнего ЧП вновь прорвало трубу
Жителям придется вновь посидеть без воды.Сегодня в 16:37
Сотрудники ДПС устроили стрельбу на Уралмаше
При задержании.Сегодня в 16:37
Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев
В ОКР успокаивают.Сегодня в 16:35
Карты североуральских рожениц нашли на полу в прачечной
Главврачу больницы грозит наказание.Сегодня в 16:20
Уральские энергетики начали подготовку к будущей зиме
В сжатые сроки, но по плану.Сегодня в 16:19
Пьяный киргиз избил пенсионерку и пырнул ее ножом
Отказалась дать денег.Сегодня в 16:18
С 1 февраля в Екатеринбурге меняется схема движения на Уктусе
На перекрестке Щербакова – Самолетная.Сегодня в 16:14
Стрелявший у лагеря "Дружба" свердловчанин сел на 8 лет
Облсуд изменил приговор.Сегодня в 16:11
На тюменку завели уголовное дело за выдуманное изнасилование
Она обвиняла знакомого.Сегодня в 16:09
Екатеринбургское метро "продлят" в дни матчей ЧМ
Будет работать дольше.Сегодня в 16:05
Площадку "Эрмитаж-Урал" очистили от старых зданий
Строить начнут в апреле.
Главные новости
- Сегодня в 16:37Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев
- Сегодня в 15:48Мэрия Екатеринбурга пытается "скостить" долг перед подземкой
- Сегодня в 15:44Пайщики "Бухты Квинс" встанут на защиту своего председателя
- Сегодня в 15:16Малоснежная зима оставит Средний Урал без воды и хлеба
- Сегодня в 14:26Пермяка будут судить за надругательство над пятью детьми
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.