По итогам 2017 года.

ТОП-10 самых угоняемых машин в России по итогам 2017 года возглавила LADA. Автомобили отечественного бренда угоняли 5756 раз, передает "Уралинформбюро".

На второй строчке рейтинга - Toyota, чьи машины попадали в руки злоумышленников 3797 раз. Замыкает тройку лидеров – Hyundai. Автомобили корейского бренда в прошлом году угоняли 2056 раз.

Также популярностью у автоворов пользовались автомобили KIA (1890 угонов), ВАЗ (1765), Nissan (1197), Ford (1050), ГАЗ (1050), Mazda (1050) и Honda (885).

По данным составителя рейтинга - компании "Цезарь Сателлит", специализирующейся на разработке систем безопасности для автогигантов, всего в прошлом году было зафиксировано около 34 тысяч случаев угона автомобилей.