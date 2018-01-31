Вблизи станции.

Свердловскую дирекцию по тепловодоснабжению – подразделение филиала ОАО "РЖД" – привлекли к штрафу за загрязнение вод. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Дирекция сбрасывала загрязняющие вещества в водоем на станции Екатеринбург-Сортировочный (ВИЗ). В сточных водах содержание сульфатов превышало норму в 1,79 раза, железа – в 1,9 раза.

Подразделение филиала РЖД обязано выплатить штраф в размере 80 000 рублей.