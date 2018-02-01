По легенде учений.

На полигоне под Екатеринбургом штаб Центрального военного округа проводит масштабные учения. "Учения по устранению террористической угрозы будут проходить всю следующую неделю", - сказал "Уралинформбюро" собственный источник.

В пресс-службе ЦВО заявили, что "не в курсе никаких учений".

Тем временем, пресс-служба Минобороны РФ сообщает о том, что подобные мероприятия проходят по всей стране. Военнослужащие мотострелковых соединений оттачивают уничтожение скоростных маневренных целей. Для этого они используют снайперские винтовки и гранотометы.