И останавливаться.

В столице Урала на улице Луначарского запретят оставлять автомобили. Нельзя будет останавливаться на участке от Большакова до Ткачей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии. Запрет начнет действовать в первом квартале 2018 года. На участке будет работать эвакуатор.

Соответствующие знаки появятся на Луначарского по просьбам местных жителей.