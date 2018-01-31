Озимого.

Недостаточный снежный покров в Свердловской области этой зимы может пагубно отразиться на урожае. Об этом "Уралинформбюро" сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

"Если больше снега не выпадет, может снизиться зимостойкость озимых культур, так как у нас были значительные холода. Кроме того, мало снега означает низкую наполняемость водоемов", – рассказала синоптик.

В ближайшие дни свердловский гидрометцентр прогнозирует лишь небольшой снег.