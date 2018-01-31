Подобрал пассажиров на обочине.

В Свердловской области вертолет МИ-8 решили задействовать в качестве "маршрутки". Такое предположение сделали очевидцы необычного инцидента в Верхнесалдинском районе. Видео выложили на видеохостинге Youtube, передает "Уралинформбюро".

Машина показывается над дорогой Никитино - Северка со стороны леса. Снижается и приземляется на обочине. Там вертолет уже ждут несколько человек. Молодые люди оставили свой автомобиль и пересели на летающий транспорт.

Кому принадлежит вертолет, выяснить не удалось. Ни в Кольцово, ни в управлении Центрального военного округа о "маршрутном такси" ничего не знают.