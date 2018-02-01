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С 1 февраля в Екатеринбурге меняется схема движения на Уктусе31 января в 16:18

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На перекрестке Щербакова – Самолетная.

Схема движения транспорта на перекрестке улиц Щербакова и Самолетная изменится с 1 февраля 2018 года. Здесь начнут действовать новые дорожные знаки, запрещающие водителям, двигающимся по Щербакова в сторону Уктуса, разворачиваться на перекрестке. Тем, кто выезжает с дублера Щербакова со стороны кругового движения, разрешат поворачивать только направо.

Ранее в мэрии уральской столицы "Уралинформбюро" сообщили, что данные меры должны повысить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность улиц.

Также будет изменен режим работы светофоров.

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