На перекрестке Щербакова – Самолетная.

Схема движения транспорта на перекрестке улиц Щербакова и Самолетная изменится с 1 февраля 2018 года. Здесь начнут действовать новые дорожные знаки, запрещающие водителям, двигающимся по Щербакова в сторону Уктуса, разворачиваться на перекрестке. Тем, кто выезжает с дублера Щербакова со стороны кругового движения, разрешат поворачивать только направо.

Ранее в мэрии уральской столицы "Уралинформбюро" сообщили, что данные меры должны повысить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность улиц.

Также будет изменен режим работы светофоров.