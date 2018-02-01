Екатеринбургское метро "продлят" в дни матчей ЧМ31 января в 16:09
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Будет работать дольше.
Метро в столице Урала в дни игр мундиаля будет работать дольше обычного. График работы транспорта привяжут ко времени окончания матчей, сообщили в комитете по организации значимых общероссийских и международных мероприятий.
21 и 24 июня – в дни "схваток" команд Франции и Перу, Японии и Сенегала – подземка будет работать до 02.00 ночи. 27 июня – после матча между Мексикой и Швецией – метро закроется в 01.00 ночи. Матч между сборными Египта и Уругвая 15 июня закончится рано. Под него метро менять график работы не будет, передает "Уралинформбюро".
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