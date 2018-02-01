Главврачу больницы грозит наказание.

Североуральскую центральную городскую больницу оштрафовали за разглашение имен и диагнозов пациентов. Учреждение заплатит 25 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел 14 октября 2017 года. Посторонние лица обнаружили на полу прачечной бывшего здания стационара больницы десятки читаемых медицинских документов родительного отделения. В частности, там были истории родов и диспансерные книжки 1989 года. По закону, они должны были быть уничтожены в 2014 году в связи с истечением срока их хранения.

В адрес главврача больницы было внесено представление. К настоящему времени нарушения устранены - все документы уничтожены.