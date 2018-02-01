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Google научился прогнозировать задержки авиарейсовСегодня в 08:59

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Исходя из истории полетов.

Сервис "Google Авиабилеты" с помощью искусственного интеллекта сможет прогнозировать возможные задержки рейсов. Об этом пишет Engadget.

Приложение будет анализировать информацию о предыдущих полетах конкретного самолета и учитывать все его отклонения от расписания. Если вероятность задержки составит 80%, пассажиры получат уведомления об этом. Впрочем, разработчики подчеркивают, что слепо полагаться на такие предсказания не стоит - в аэропорт нужно прибывать вовремя.

Также новый сервис будет оповещать о дополнительных платных услугах на рейсах. Однако эта функция пока доступна для пассажиров американских авиаперевозчиков American, Delta и United Airlines, передает "Уралинформбюро".

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