Активней всех бронируют номера мексиканцы и французы.

Чиновники мэрии Екатеринбурга в рамках контрольного объезда посетили 31 января две гостиницы. По итогам поездки был сделан смелый вывод, что гостиничный фонд на июнь, когда в городе будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, заполнен на 80-90%. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В ходе объезда комиссия под председательством главы городского комитета по организации бытового обслуживания Максима Афанасьева ознакомилась с номерным фондом отелей на проспекте Ленина, 9 и улице Красноармейской, 72. Отельеры доложили, что активнее всего бронируют номера в столице Урала жители Мексики и Франции.

На сегодняшний день в Екатеринбурге расположено 119 гостиниц и отелей, в которых одновременно могут разместится свыше 10 000 человек. Кроме того, в уральской столице работают 68 хостелов.

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