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Суперлуние затмило землянСегодня в 11:08

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Своей красотой.

31 января жители всех уголков планеты смогли наблюдать сразу три удивительные по своей красоте природные явления: суперлуние, полное лунное затмение и второе полнолуние за месяц (так называемая "голубая луна").

Как уже сообщало "Уралинформбюро", подобные совпадения бывают достаточно редко. Предыдущее было зафиксировано в 1982 году, а следующее астрономы ждут только через 19 лет. Поэтому восторженные жители Земли весь вечер держали свои объективы наготове, а потом с удовольствием делились природной красотой со всеми, выкладывая в Сеть невероятные фотографии "лунного" чуда, ставшего темой №1 в соцсетях за последние сутки.

"Не знаю кто как, а мы специально поехали за город, совершенно обалдели от монументальности зрелища и напрочь забыли думать о суете и проблемах Было ощущение единения с теми, кто рядом и какой-то невероятной силы...Вот вроде теоретически знаешь механику явления - тень Земли полностью закрывает видимую часть поверхности Луны и прочее бла-бла-бла, но ощущение чудес и мистики происходящего живо", - делятся своими восторгами россияне (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).

Барнаул

Фото: Евгений Родионов / vk.com

"Сегодня в небе что-то невероятное. Впервые за 150 лет". "Эффект "голубой" Луны, Суперлуние и лунное затмение очень завораживающее зрелище!!!!!!, - пишут пользователи в соцсетях.

Якутия

Фото: Наталья Елоева-Выцкая / vk.com

Сыктывкар

Фото: Ольга Кузнецова / vk.com

Алтай

Фото: Даниил Осипов / vk.com

Санкт-Петербург

"ЛУНА и Я! Она сегодня и правда огромная", - написала жительница Санкт-Петербурга.

Кемеровская область

"Вот такой снимок вчерашнего лунного затмения. Но выглядело это потрясающе!Я такое наблюдала впервые в жизни! Рада что не пропустила. Пора покупать телескоп. Затянула меня астрономия!", - написала в "ВКонтакте" жительница Юрги.

Эквадор


Индия

Калифорния

Нью-Йорк


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Фотографы расчехляют объективы перед суперлунием

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