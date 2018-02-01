В законе об общественном контроле.

Из областного закона "Об общественном контроле" будет изъят пункт, касающийся проведения публичных слушаний в строительной сфере. Теперь их проведение будет регулироваться Градостроительным кодексом РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С соответствующей инициативой выступил на днях областной прокурор Сергей Охлопков. Он предложил убрать упоминание о публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности из регионального закона "Об общественном контроле".

Как пояснили представители ведомства, это делается с целью привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Как известно, в декабре 2017 года из федерального закона "Об общественном контроле" также было убрано положение, регламентирующее публичные слушания в сфере строительства.

При этом сами публичные слушания отменены не будут. Их процедуру отныне будет определять Градкодекс РФ, заверили сотрудники надзорного органа. Законопроект о внесении изменений в областной закон "Об общественном контроле" будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального Заксобрания.

Стоит напомнить, что в декабре 2017 года Госдума РФ разрешила проводить публичные слушания по градостроительным вопросам в двух форматах: на традиционных "живых" собраниях граждан и в ходе виртуального обсуждения в Интернете. Право выбора конкретной формы определения мнения населения останется за муниципалитетами с учетом их материально-технических возможностей.

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