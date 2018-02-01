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В центре Екатеринбурга перестали ходить троллейбусыСегодня в 10:05

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Из-за коммунальной аварии.

В центре Екатеринбурга с 1 по 4 февраля будет закрыто движение двух маршрутов троллейбуса - №№17 и 18. Они не будут ходить напротив 30-го дома по улице Энгельса.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского Трамвайно-троллейбусного управления, ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном трубопроводе на улице Белинского.

Коммунальная авария на пересечении улиц Белинского и Энгельса произошла утром 25 января. Причиной стала утечка из колодца 500-миллиметрового водовода.

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