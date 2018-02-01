В Таиланде запретили курить на пляжахСегодня в 10:17
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Самых популярных.
В Таиланде начал действовать запрет на курение на 24 пляжах в 15 провинциях страны. Среди них оказались популярные среди туристов места отдыха на Пхукете, а также в курортных Паттайе, Хуахие и прочих. Нарушителям грозит штраф до 100 000 батов (более 3 000 долларов), после чего может последовать лишение свободы до года, передает "Уралинформбюро".
"Прежде чем идти на пляж, курильщики должны погасить сигарету. Курение строго запрещено", - цитирует главу одного из региональных подразделений департамента морских и береговых ресурсов Баннарака Сермтхонга ТАСС.
По словам чиновника, даже прогулка с зажженной сигаретой будет приравнена к нарушению.
Стоит отметить, что предупреждения на пляжах, попавших в свободную от курения зону, были размещены еще несколько месяцев назад. Также были оборудованы специальные курилки: небольшие стеклянные павильоны с вытяжкой. В частности, вдоль пляжа Патонг на острове Пхукет установлено шесть подобных построек.
В туристическом управлении Таиланда планируют расширить запрет на все пляжи королевства, если в "тестовом" варианте он покажет себя успешно. Главная причина подобного ограничения – большое количество окурков, которые ежедневно оседают в песке.
В Таиланде действует запрет и на электронные сигареты. Вейпы в королевстве объявили "вне закона" для того, чтобы уберечь от пагубной привычки молодежь.
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