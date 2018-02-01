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Подсолнечное масло ведет к фиброзу печениСегодня в 11:13

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Доказано на крысах.

Ученые из Гранадского университета выяснили, что частое употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира грозит серьезными проблемами с печенью. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Nutritional Biochemistry.

Ученые проверяли свои догадки на крысах: долгое время грызунам давали оливковое и подсолнечное масла, а также рыбий жир. За изменениями печени исследователи наблюдали с помощью микроскопа, передает "Уралинформбюро".

Эксперименты показали, что более здоровой оказалась печень крыс, в пищу которых добавляли оливковое масло.

Употребление подсолнечного привело фиброзу и ультраструктурным изменениям органа, а рыбий жир увеличивал окислительные процессы, связанные с возрастом и изменял длину теломер.

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