Ребенку не подарили брелок и магнитик.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин опубликовал на своей странице в Facebook весьма эмоциональный пост в защиту ученицы школы в селе Глинское (Режевской район) Ольги Наговицыной. Родители девочки не сдали 300 рублей на нужды класса, и перед Новым годом их дочь осталась без брелка и магнитика.

По словам народного избранника, учительница, раздававшая презенты, одарила Ольгу только грамотой, уточнив, что и она распечатана на деньги класса. "Я распечатала и на тебя тоже грамоту, а ты не сдала на нужды класса, почему я должна тебе давать ее за счет сданных денег другими детьми? Сдай обратно грамоту", - приводит слова педагога Ионин.

Парламентарий утверждает, что теперь девочка Оля вынуждена посещать психолога, чтобы пережить эту драму, передает "Уралинформбюро".

"Считаю, что таким садистам не место в школе. Не можешь работать с детьми и тебе важнее 300 рублей?! Ты явно трудишься не в том месте. Директору, которая ограничилась привлечением учительницы к дисциплинарной ответственности, придется принимать более серьезные меры, иначе будем разбираться в других инстанциях", - пригрозил депутат.

2 февраля Дмитрий Ионин планирует совершить рабочую поездку в Режевской район. Он намерен разобраться в ситуации: "директора ждет непростой разговор об учительнице, которая, при всем классе, позволяет себе ломать психику ребенка".

Стоит отметить, что финансовые сборы на нужды класса и учеников, проводимые родительским комитетом, не запрещены в учебных заведениях страны законодательством. По личной инициативе родителей деньги в общую кубышку сдают, например, на подарки к праздникам, экскурсии или билеты в театры. Тема школьных поборов всплывает в соцсетях и СМИ с завидной периодичностью. Зачастую с подачи родителей, которые не хотят финансово участвовать в жизни класса, а после остаются недовольны тем, что их ребенку не досталось чего-то купленного за деньги других мам и пап. Однако официальные лица каждый раз акцентируют внимание на том, что сбор финансов - добровольная инициатива.

"Понимаю, что зачастую учителя поставлены в ситуацию, когда для нужд школы приходится просить деньги у родителей. Ситуация эта неправильная и связана с растущим дисбалансом распределения бюджетных средств в стране. Большая часть денег не остается на местах, а уходит в Москву, откуда обратно, тем более к сельским школам, зачастую просто не доходит. Это глобальный вопрос, который мы с коллегами поднимаем регулярно. И его, рано или поздно, придется дожимать", - подытожил эмоциональный спич Дмитрий Ионин, не уточнив,впрочем, какие именно меры принимаются депутатами Госдумы для улучшения положения школ в России.