×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Оливье" с кишечной палочкой продавали екатеринбуржцам в "Магните"Сегодня в 12:06

  • Текст

Санврачи пошли с иском в суд.

Массу нарушений обнаружили санитарные врачи в екатеринбургском магазине федеральной сети "Магнит" (АО "Тандер"). Проверка проводилась после жалобы местного жителя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского управления Роспортребнадзора. Потребитель обратил внимание санврачей на некачественную продукцию собственного производства супермаркета, расположенного на Кирова, 33.

В частности, были нарушены правила содержания производственных и технических помещений и условия хранения продуктов. "Выпускалась и реализовывалась продукция, не соответствующая требованиям безопасности по микробиологическим показателям: в находившемся на реализации салате "Оливье" обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы)", - пояснили в пресс-службе.

С АО "Тандер" через суд взыскано 300 тысяч рублей штрафа.

Ранее крупнейший федеральный ретейлер подал в суд на главу Среднего Урала Евгения Куйвашева и Законодательное собрание Свердловской области. Коммерсанты настаивают на признании недействительной статьи 15-1 регионального закона об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне отведенных для этого мест. Рассмотрение иска состоится 20 февраля 2018 года.

Ранее по теме:
"Магнит" будет судиться с Куйвашевым из-за мусора

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

Готовьте чемоданы!

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×