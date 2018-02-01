Санврачи пошли с иском в суд.

Массу нарушений обнаружили санитарные врачи в екатеринбургском магазине федеральной сети "Магнит" (АО "Тандер"). Проверка проводилась после жалобы местного жителя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского управления Роспортребнадзора. Потребитель обратил внимание санврачей на некачественную продукцию собственного производства супермаркета, расположенного на Кирова, 33.

В частности, были нарушены правила содержания производственных и технических помещений и условия хранения продуктов. "Выпускалась и реализовывалась продукция, не соответствующая требованиям безопасности по микробиологическим показателям: в находившемся на реализации салате "Оливье" обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы)", - пояснили в пресс-службе.

С АО "Тандер" через суд взыскано 300 тысяч рублей штрафа.

Ранее крупнейший федеральный ретейлер подал в суд на главу Среднего Урала Евгения Куйвашева и Законодательное собрание Свердловской области. Коммерсанты настаивают на признании недействительной статьи 15-1 регионального закона об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне отведенных для этого мест. Рассмотрение иска состоится 20 февраля 2018 года.

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