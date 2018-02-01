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Оскорбление тещи привело казахстанца за решеткуСегодня в 12:06

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На 10 суток.

Житель Костанайской области (Казахстан) отправился за решетку за оскорбление тещи. Лисаковский городской суд признал его виновным в "противоправных действиях в сфере семейно-бытовых отношений".

23 января 2018 года пьяный мужчина устроил дома скандал и нецензурно обругал тещу. Учитывая то, что инцидент повторился уже второй раз за 12 месяцев, нерадивый зять получил 10 суток административного ареста, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного суда.

Постановление не вступило в законную силу.

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