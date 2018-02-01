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Парк санитарного автотранспорта Среднего Урала дождался пополненияСегодня в 12:25

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Из девяти машин.

Главы медицинских организаций из Асбеста, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова и Слободы Туринской получили ключи от девяти новых машин скорой помощи. Торжественная церемония прошла на площадке Территориального центра медицины катастроф и неотложных состояний при участии заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова и министра здравоохранения Андрея Цветкова.

"Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, в том числе скорой медицинской помощи, жителям региона является одним из приоритетных направлений деятельности губернатора и правительства Свердловской области в силу крайне высокой социальной и медико-демографической значимости для системы здравоохранения региона", – отметил вице-губернатор.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала, "Газели" и УАЗы, оснащенные необходимым медицинским оборудованием, закуплены на средства федерального и регионального бюджетов в рамках направления стратегического развития "Моногорода".

За предыдущие два года приобретено 83 кареты скорой помощи. В 2016 году 27 машин было куплено за счет бюджета Свердловской области и 19 за счет федеральной казны. В 2017-м медики получили 37 скорых: 21 из них оплатила область и 16 - госбюджет.

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