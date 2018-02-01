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В мусорном вопросе Екатеринбург уступил Первоуральску и МытищамСегодня в 12:35

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Но обогнал Москву.

Уральская столица заняла 35-е место в рейтинге доступности раздельного сбора мусора в городах с населением от 100 тысяч человек. Рейтинг составил Гринпис России, передает "Уралинформбюро".

По данным "зеленых", баки для сбора вторсырья в Екатеринбурге стоят во дворах 21% жителей. Куда лучше ситуация в Первоуральске, занявшем 8-е место. Там доступом к раздельному сбору обеспечено 64% жителей.

Лидером рейтинга стали подмосковные Мытищи. Также в пятерку лучших вошли Альметьевск, Волжский, Октябрьский и Саранск.


Инфографика: Гринпис России

"Анализ полученных данных говорит о положительной динамике развития инфраструктуры раздельного сбора в целом по стране, однако крупнейшие города - Москва и Петербург - по-прежнему сильно отстают. Там необходимы скорейшие действия по изменению ситуации", - отметил эксперт проекта "Ноль отходов" Гринпис России Александр Иванников.

В основу рейтинга легли данные, предоставленные экологам властями более 160 российских городов. Администрации населенных пунктов подготовили информацию об общем количестве мест, оборудованных контейнерами для раздельного сбора. Соотношение числа жителей и стационарных мест для сбора вторсырья и стало основой рейтинга.

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