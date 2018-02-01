Тюменский депутат объявил войну убийце епископаСегодня в 12:42
- Текст
И просит вернуть Большую Монастырскую.
Двум улицам Тюмени в ближайшее время могут вернуть их исторические наименования — Успенская и Большая Монастырская. Решение об этом должна принять городская комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской горадминистрации.
Соответствующее предложение внес на рассмотрение комиссии депутат Тюменской гордумы Игорь Ракша. В данный момент одна из этих улиц называется Коммунистическая, а другая носит имя матроса Павла Хохрякова. Однако народный избранник считает Хохрякова террористом, причастным к убийству последнего русского императора Николая II, а также репрессиям в отношении священнослужителей.
"Он возглавлял "Карательную экспедицию Тобольского направления", брал в заложники священников и после получения выкупа топил их в реке!" — возмущается Игорь Ракша. Кроме того, Хохряков участвовал в расправе над епископом Тобольскими Сибирским Гермогеном, позднее причисленным РПЦ к лику новомученников Российских.
Что касается улицы Коммунистической, то на ней расположен Свято-Троицкий монастырь — самый древний каменный церковный комплекс на территории Сибири. Он был основан еще во времена Петра Первого. После революции монастырь был закрыт, однако в 1996 году возвращен верующим. Теперь депутат предлагает вернуть улице историческое наименования "Большая Монастырская".
"Целый комплекс религиозных объектов располагается на улице с названием Коммунистическая, что вызывает не только непонимание у гостей города и его жителей, но и порой становится предметом иронии", — констатирует Ракша в своем обращении на имя директора департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Дмитрия Иванова.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай "покушения" на революционные наименования улиц в городах Урала и Прикамья. Как ранее сообщало "Уралинфорбюро", в январе 2018 года с аналогичной инициативой выступили общественники Перми. Правда, пока резолюция консультативной комиссии по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования и установке объектов монументального искусства на территории Пермского края носит сугубо рекомендательный характер.
Однако в списке "персон нон грата", имена которых могут исчезнуть с карт городов Прикамья, также значится фамилия Хохрякова. Кроме того, переименование в Пермском крае угрожает улицам Софьи Перовской, Андрея Желябова, Ивана Каляева, Василия Иванченко, Степана Окулова и Розалии Землячки. Все эти персоны в разные годы были причастны к убийствам членов царской семьи и репрессиям против "врагов Советской власти".
Кроме того, в начале января вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин предложил переименовать улицу Володарского (расположенную в самом центре уральской столицы) обратно в Богоявленскую.
Ранее по теме:
С карты Перми исчезнут имена цареубийц
Екатеринбург распрощается с улицей Володарского
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:35
Дату визита Путина в Екатеринбург перенесли
На День влюбленных.Сегодня в 17:06
Столица Урала распрощается с ветхим жильем
К 2035 году.Сегодня в 17:02
В нефтеюганском детсаду едва не повесился ребенок
Он повис на шарфе.Сегодня в 16:55
Польша намерена вычеркнуть Холокост из своей истории
Раз не говорят - значит не было.Сегодня в 16:39
Екатеринбуржец украл велосипедов на полмиллиона
И "доехал" до суда.Сегодня в 16:38
В Таджикистане задержали подозреваемых в убийстве семьи торговцев
Шестеро пошли на двоих.Сегодня в 16:30
Жительницу Зауралья отдали под суд за убийство 11-месячного сына
С особой жестокостью.Сегодня в 16:28
Екатеринбуржцы спишут показания счетчиков в телефоны
И они попадут сразу в ЕРЦ.Сегодня в 15:56
В Канаде убийца-гомофоб прятал останки жертв в цветочных горшках
На владениях работодателей.Сегодня в 15:51
МРСК Урала завершает подготовку к ЧМ-2018
Электросетевого комплекса Екатеринбурга.Сегодня в 15:45
Свердловские автомобилисты оккупировали отделы ГИБДД из-за экзамена
Хотят поменять удостоверения.Сегодня в 15:31
Экс-губернатора Кировской области признали виновным в коррупции
Оглашение приговора займет несколько часов.Сегодня в 15:26
Свердловской области предрекли "генеральскую" чехарду
Осенью.Сегодня в 14:47
Южноуралец прострелил жене голову
Из ружья.Сегодня в 14:36
Две женщины погибли в ДТП с автобусом в Прикамье
Они не были пристегнуты.
Главные новости
- Сегодня в 17:35Дату визита Путина в Екатеринбург перенесли
- Сегодня в 17:06Столица Урала распрощается с ветхим жильем
- Сегодня в 15:45Свердловские автомобилисты оккупировали отделы ГИБДД из-за экзамена
- Сегодня в 15:26Свердловской области предрекли "генеральскую" чехарду
- Сегодня в 13:52Мэрия Екатеринбурга объявила охоту на мусор в Исети
Аналитика
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.
ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?
Готовьте чемоданы!
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".