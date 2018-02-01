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Тюменский депутат объявил войну убийце епископаСегодня в 12:42

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И просит вернуть Большую Монастырскую.

Двум улицам Тюмени в ближайшее время могут вернуть их исторические наименования — Успенская и Большая Монастырская. Решение об этом должна принять городская комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской горадминистрации.

Соответствующее предложение внес на рассмотрение комиссии депутат Тюменской гордумы Игорь Ракша. В данный момент одна из этих улиц называется Коммунистическая, а другая носит имя матроса Павла Хохрякова. Однако народный избранник считает Хохрякова террористом, причастным к убийству последнего русского императора Николая II, а также репрессиям в отношении священнослужителей.

"Он возглавлял "Карательную экспедицию Тобольского направления", брал в заложники священников и после получения выкупа топил их в реке!" — возмущается Игорь Ракша. Кроме того, Хохряков участвовал в расправе над епископом Тобольскими Сибирским Гермогеном, позднее причисленным РПЦ к лику новомученников Российских.

Что касается улицы Коммунистической, то на ней расположен Свято-Троицкий монастырь — самый древний каменный церковный комплекс на территории Сибири. Он был основан еще во времена Петра Первого. После революции монастырь был закрыт, однако в 1996 году возвращен верующим. Теперь депутат предлагает вернуть улице историческое наименования "Большая Монастырская".

"Целый комплекс религиозных объектов располагается на улице с названием Коммунистическая, что вызывает не только непонимание у гостей города и его жителей, но и порой становится предметом иронии", — констатирует Ракша в своем обращении на имя директора департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Дмитрия Иванова.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай "покушения" на революционные наименования улиц в городах Урала и Прикамья. Как ранее сообщало "Уралинфорбюро", в январе 2018 года с аналогичной инициативой выступили общественники Перми. Правда, пока резолюция консультативной комиссии по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования и установке объектов монументального искусства на территории Пермского края носит сугубо рекомендательный характер.

Однако в списке "персон нон грата", имена которых могут исчезнуть с карт городов Прикамья, также значится фамилия Хохрякова. Кроме того, переименование в Пермском крае угрожает улицам Софьи Перовской, Андрея Желябова, Ивана Каляева, Василия Иванченко, Степана Окулова и Розалии Землячки. Все эти персоны в разные годы были причастны к убийствам членов царской семьи и репрессиям против "врагов Советской власти".

Кроме того, в начале января вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин предложил переименовать улицу Володарского (расположенную в самом центре уральской столицы) обратно в Богоявленскую.

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