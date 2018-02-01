На улицах.

В 2018 году на Среднем Урале появится свыше 140 пунктов уличного оповещения. Аппараты будут оперативно доносить до населения информацию о возможных угрозах и возникших чрезвычайных ситуациях.

"Ранее средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях служили только сирены. Теперь благодаря речевому информатору появится возможность оповещения людей не только о чрезвычайной ситуации, но и о порядке действий, а в случае необходимости – эвакуации. Кроме того, при помощи уличных пунктов теперь можно будет в штатном режиме информировать жителей о резких изменениях погоды, о перекрытиях улиц и другой важной информации", – заявил министр общественной безопасности Среднего Урала Александр Кудрявцев.

Как пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, в регионе в соответствии с указом президента РФ разработан план создания местных автоматизированных систем централизованного оповещения и информирования населения на 2017-2020 годы. Согласно этому документу, в прошлом году 68 аппаратов уже были установлены в более чем 30 муниципалитетах, в том числе 3 штуки в Екатеринбурге. В нынешнем году подобными установками оснастят еще 142 населенных пункта. На эти цели будет потрачено более 60 миллионов рублей.

В целом же до 2020 года системы оповещения будут установлены в 418 среднеуральских городах и селах.